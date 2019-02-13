شاهد.. "فزاع" يحلق في سماء دبي كالرجل الحديدي

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فيديو يخطف الأنفاس وهو يقفز من طائرة محلقاً بجناحين حديديين في سماء دبي.

وكتب الشيخ حمدان الملقب بـ"فزاع" تعليقاً على الفيديو: "المستقبل هنا" مع هاشتاغ دبي.

وظهر الشيخ حمدان وهو يرتدي بدلة باللون الأسود والبرتقالي مع أنابيب نفاثة ساعدته على التحليق عالياً، كما في أفلام "الرجل الحديدي".

وحقق الفيديو خلال ساعتين أكثر من 285 ألف مشاهدة، وحصد آلاف التعليقات.

ويشتهر الشيخ حمدان بنشره على حسابه في "إنستغرام" صوراً وفيديوهات تظهر حبه للطبيعة والمغامرات والرياضة، كما أن جزءاً من صوره يروّج لـ #دبي. وتجتذب هذه الصور إعجاب الآلاف من المتابعين.

ومن أبرز مشاركات فزّاع على "إنستغرام" صور تظهره وهو يقفز بالمظلة أو يركب الخيول أو يغوص في أعماق البحر.

ويتجاوز متابعي فزاع على تطبيق الإنستغرام 7 ملايين متابع.