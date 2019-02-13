صورة.. إعلامية لبنانية "حاولوا قتلها" مع وزير لحزب الله

تحت قبة البرلمان اللبناني يجتمع كل الخصوم السياسيين "مُجبرين" إذا كانوا ضمن حكومة واحدة.

وفي صورة تم تداولها بشكل واسع خلال اليومين الماضيين، ظهرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، من حزب القوات اللبنانية، جنباً إلى جنب مع الوزير محمد فنيش عن حزب الله.

وحصدت الصورة العديد من التعليقات من قبل مغردين لبنانيين، وتم تداولها على نطاق واسع مع العديد من التعليقات الساخرة.

ففي حين رأى البعض أن الوزيرة الجديدة، وهي من أشرس المنتقدين لحزب الله، جلست ممتعضة إلى جانب وزير حزب الله، ذهب آخرون إلى سؤال فنيش عن "المسافة الشرعية" بينه وبين السيدة.

يذكر أن مي شدياق، التي عملت لفترة طويلة في مجال الإعلام، ولا تزال تدرس في الصحافة في إحدى الجامعات في لبنان، تعرّضت لمحاولة اغتيال سابقة. وقد اتهمت شدياق مراراً ولا تزال النظام السوري وحلفاءه بالوقوف وراء استهدافها.