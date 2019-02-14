فيديو لبارون المخدرات "إل شابو" يبكي يوم سلموه لأميركا

ظهر فيديو جديد، بثوه لأول مرة الأربعاء، عن اليوم الذي تم فيه تسليم أحد أكبر بارونات المخدرات إلى الولايات المتحدة قبل 13 شهرا، وهو Joaquín Guzmán Loera البالغ 64 سنة، والمعروف بلقب El Chapo أو "القصير" الشهير بهروب مذهل قام به في يوليو 2015 عبر نفق طوله 1500 متر تحت أرض سجن كان نزيلا فيه بالمكسيك.

النفق حفره أفراد عصابة كان يتزعمها في موقع لبناء قديم حتى وصلوا بحفره إلى أسفل زنزانته، ومنه فر واختفى أثره، وهو ما غطته "العربية.نت" في تحقيق كبير، ثم اعتقلوه بعد 6 أشهر وحاكموه، وفي 19 يناير 2017 سلموه إلى القضاء الأميركي لمحاكمته عن سلسلة اتهامات، انتهت الثلاثاء الماضي بإدانته عبر هيئة محلفين بما عقوبته السجن مدى الحياة.

كان كئيبا ممتعضا حين وصلت به طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة يوم تسليمه، وبدا محبوس الأنفاس، بملامح خالية من أي بريق، سوى بريق لدموع كادت تسقط من عينيه، حزنا على ما وصلت إليه حاله، بحسب ما نراه في الفيديو المرفق، وفيه نجده مذهولا ومرتبكا، يكاد يبكي كالأطفال، وهو الذي جنى أكثر من 14 مليار دولار من المتاجرة عالميا بالمخدرات عبر تزعمه لتنظيم مخدراتي اسمه "كارتيل سينالوا" الممتهن جرائم منظمة على أنواعها.

المليارات وجدها القضاء الأميركي مودعة في بنوك بالولايات المتحدة فصادرها بعد اعتقال خواكيم غوسمان، وهي التي قرأت "العربية.نت" في وسائل إعلام أميركية عدة، بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر باستخدام قسم منها، قد يبلغ 7 مليارات، ليبني بها الجدار العازل حدود الولايات المتحدة عن المكسيكية لمنع تدفق وتسلل المهاجرين غير الشرعيين. أما صدور الحكم بسجن "إل شابو" المتوقع أن يكون مدى الحياة، فسيصدر في 25 يونيو المقبل.