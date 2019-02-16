دماء ورصاص بفيديو مرعب لسطو مسلح على محل مجوهرات بمصر 

أصيب شخصان في عملية سطو مسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف فيديو مراقبة بالمحل تفاصيل الواقعة، حيث اقتحم 4 أشخاص مدججين بالأسلحة النارية محل مجوهرات الطويل بحدائق الأهرام، عقب صلاة المغرب مساء أمس الجمعة، وأطلقوا النيران في اتجاه جميع المتواجدين في المحل.

وتبين أن المحل يقع بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، وحاول صاحبه وعامل معه الدفاع عن مجوهراته صارخا بالقول "شقى عمري راح"، إلا أن المسلحين أطلقوا عليهما النيران فأصابوا العامل وصاحب المحل الذي اختبأ أسفل إحدى المناضد.

وكشف الفيديو قيام المسلحين بسرقة محتويات المحل من الذهب وجمعه في أكياس كبيرة أعدوها لهذا الغرض، وفروا هاربين.

وتبذل أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة وضبطهم.