شاهد جنون التكسير الجماعي في حفل خطوبة بالريف اللبناني

حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما جعل قاعة للحفلات في أحد المطاعم تتحول إلى ساحة لواحد من أشرس حفلات الخطوبة، بحسب ما يتضح من فيديو اكتظت به مواقع التواصل أمس الأحد واليوم، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى زمام الأمور ينفلت ويخرج الهرج والمرج عن سيطرة من انهمكوا في تكسير وتحطيم جماعي وجنوني للكراسي والطاولات وسط صراخ بعض النسوة.

إذا سعيت لتعرف ما الذي حدث تماما، وكيف ومن ولماذا وأين ومتى، فقد تتعب ولن تجد ما يلبيك لأن كل ما تقرأه كخبر للفيديو لا يزيد عن 5 أسطر، تعرف منها أن إشكالا حصل داخل صالة للأفراح قرب بلدة "بر الياس" في قضاء زحلة بمحافظة البقاع، فأصيب بعض المدعوين بجروح ورضوض بسيطة "كما سمع صوت إطلاق نار خلال الإشكال، من دون وقوع إصابات" وفقا لما ذكره موقع "لبنان 24" الإخباري، وأيضا موقع "تلفزيون الجديد" وغيره، وكلها بلا مصدر.

وبعد الإشكال استمر الحفل

إلا أن أفضل مصدر لما حدث، كان "تويتر" حقيقة، ففيه كتب @alrayyan72 تغريدة قال فيها إن المشكل "كان بين أهل العروس وأهل العريس" وانتهى بإصابة 26 بجروح، فيما ورد بتغريدة كتبها تويتري آخر اسمه @Fadialmula أن الحفل كان في "صالة أفراح" بين بلدة برالياس وبلدة عنجر في المنطقة، وأنه "استمر بعد المشكل" وفق تعبيره. ثم وجدت "العربية.نت" من كشف عن مكان الحفل وهوية من أقاموه، وهو @XHanybany الذي كتب أن صالة الأفراح هي في "مسمكة عراجي" ببلدة برالياس، والحفل أقامه عشائر من البدو يقيمون في قرية "الفاعور" بالبقاع.

ونجد في الفيديو أن الحفل الذي جرى بعد ظهر أمس الأحد في صالة الأفراح التابعة للمسمكة، امتدت مضاعفاته إلى خارجها، حيث نرى عددا من النساء يخرجن من حيث كان التكسير والتضارب محتدما في الداخل، فلحق بهن المصور بهاتفه المحمول، وأنهى الفيديو بآخر لقطة عند الباب.