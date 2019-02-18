فيديو مرعب لمصري يلقي بعروسه من الطابق الثالث

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو مرعبا لسيدة مصرية تم إنقاذها من الموت بأعجوبة عقب قيام زوجها بإلقائها من شرفة شقتهما بمنطقة فيصل بالجيزة جنوب القاهرة.

وكشف الفيديو قيام مواطنين مصريين بإنقاذ سيدة كانت عالقة في شرفة منزلها بالطابق الثالث، إثر إلقائها بواسطة زوجها محاولا قتلها والتخلص منها.

وتبين أن السيدة وهي فتاة عشرينية تزوجت قبل شهر ونشبت خلافات بينها وبين عريسها الذي قام بإلقائها من شرفة المنزل لكنها تعلقت بالحواجز الحديدية، وظلت على هذه الحال حتى تدخل الجيران وسارعوا إلى إنقاذها من الموت.

وتقوم أجهزة الأمن المصرية بفحص الفيديو حاليا للتحقق منه وضبط الزوج والزوجة والاستماع لأقوال الجيران، فيما قال رواد مواقع التواصل إن الواقعة حدثت بمنطقة كعبيش بفيصل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن خلافا حول نفقات المنزل نشب بين الزوج وزوجته، ثم تطور لمشادة كلامية سارع بعدها الزوج لرميها من النافذة لكنها تمكنت من التشبث بالحواجز الحديدية، واستغاثت بالسكان الذين سارعوا لاقتحام الشقة وإنقاذها، فيما اختفى الزوج ولم يعثر له السكان على أثر.