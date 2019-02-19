تحرش أحد مشاهير التواصل بموظفة بالسعودية.. والصحة تحقق

تداول رواد منصات التواصل في السعودية، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر تحرش أحد مشاهير "السوشيال ميديا" بموظفة في القطاع الصحي بمحافظة القنفذة السعودية.

وأظهر المقطع نفسه، الذي كان في الساحة الخارجية لمستشفى القنفذة العام، أن حديثاً دار بين موظفتين والمسن الشهير قبل أن يتطاول ويمد يده إلى جسد إحداهما.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، الثلاثاء، أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجّه إدارة المتابعة في صحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.