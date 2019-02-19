راشد الماجد لجمهوره.. انتظروني في عروس الجبال

يترقب جمهور النجم #راشد_الماجد إطلالته على مسرح المرايا في #العلا ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" يوم الجمعة القادم 22 شباط/ فبراير.

وكتب راشد عبر حسابه في تويتر: " انتظروني يوم الجمعة من على مسرح "مرايا" في عروس الجبال العلا مع أخي العزيز ماجد المهندس تكريماً للفنان القدير عبدالكريم عبد القادر".

وتشهد الفترة الحالية حضوراً لافتاً لـ"السندباد" حيث طرح مؤخراً أغنية "كذاب" من كلمات الشاعر (واحد) وألحان مشعل العروج، ولاقت أصداء جيدة بين جمهوره، كما شارك راشد مؤخراً في احتفال عام الذهب بالبحرين.

كما يترقب محبو الفن تكريم نجم الأغنية الخليجية على مدار عقود الفنان عبدالكريم عبدالقادر الذي وصلت عبر صوته الأغنية الكويتية إلى الوطن العربي.