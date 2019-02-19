محمد بن سلمان مع عمران خان.. وبطل العالم يعلق

نشر بطل العالم مرتين في الملاكمة، الملاكم البريطاني الباكستاني الأصل، أمير خان، فيديو على حسابه على تويتر يجمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وعلق قائلاً: "يوم فخر عظيم لباكستان".

وتابع كاتباً في تغريدته التي نشرها قبل يومين، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي لباكستان: "عمران خان يستقبل الأمير محمد بن سلمان، من الرائع أن نرى البلدين يتعاونان معاً في جو من الاحترام المتبادل. إنها بداية جديدة لباكستان".

Pm @ImranKhanPTI and MBS in Islamabad. A very proud Day for pakistan. MBS welcomed by Imran khan, it’s amazing to see the 2 countries partnering/working and respecting one another. A new beginning for Pakistan. #HistoricalVisit #Crownprince #Mbs #Imrankhan #Pakistan #saudiarabia pic.twitter.com/AV1UOb2YjW — Amir Khan (@amirkingkhan) February 17, 2019

يذكر أن ولي العهد السعودي كان غادر، الاثنين، باكستان بعد زيارة استغرقت يومين.

وشهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار.

وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.