فيديو لسعودي خطف الإعجاب بسبب "ابن الناقة"

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لا تتجاوز مدته 47 ثانية، يظهر صغير الناقة المعروف في اللهجة المحلية باسم "الحوار" وهو عالق في حفرة بينما أمه تراقبه من بعيد، في الوقت الذي وثب فيه شاب سعودي لإنقاذ الصغير وإعادته للناقة.

وقد أبدى عدد من رواد هذه المواقع إعجابهم بموقف الشاب، وبالرحمة والرفق بالحيوان.

وعلق عدد من الحسابات الأجنبية على المقطع بإعجاب بموقف الشاب، فقال أحدهم: "مساعدة صغير الجمل المحاصر ليعود بأمان إلى والدته.. إنه بطل حقيقي! نحن بحاجة إلى المزيد من الناس مثله في هذا العالم".

وعلق آخر قائلاً: "كان الجمل خائفاً جداً من الرجل، ولكن بعد ذلك اعتقد أنه حصل على الأمان، بينما كان يساعده، ويبدو أن والدة الجمل كانت مثله".

ورد أحد الرواد على المقطع معلقا على الردود قائلاً: "هذا عمل جميل في السعودية، وهو أمر طبيعي لأن ديننا يجبرنا على مساعدة الضعفاء سواء كان إنساناً أو حيوانا أو طائرا".