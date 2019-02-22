الانتحار ليس موضة.. "مشنقة" تورط دار أزياء شهيرة

أثارت إحدى السترات لدار أزياء شهيرة ضجة على مواقع التواصل، بعد أن انتقدتها عارضة أزياء، معتبرة أن الانتحار ليس موضة، بل مسألة بالغة الخطورة والحساسية.

وقالت عارضة الأزياء ليز كينيدي التي شاركت في العروض التي أقيمت الأحد إنها تأثرت بهذه القطعة لأنها "تذكرت حادث انتحار نفّذه أحد فراد عائلتها".

وكتبت على حسابها في "إنستغرام" "الانتحار ليس موضة لا أقدر أن أتخيل كيف أن أحداً صمم سترة تتدلى منها مشنقة وعرضها".

ما دفع دار "بوربوري" البريطانية الشهيرة إلى الإعلان أنها سحبت من مجموعتها التي عرضتها خلال أسبوع الموضة في لندن، سترة تتضمّن حبلاً معقوداً على شكل مشنقة.

واعتذر المدير الإبداعي في الدار ريكاردو تيشي في بيان جاء فيه "أنا متأسف جداً للإزعاج الذي تسببت به إحدى القطع التي عرضت الأحد. فرغم أن تصميم السترة مستوحى من موضوع البحر، لكني أدرك أننا لم ننتبه لحساسية الموضوع". وأضاف "هذا التصميم لا يمثل قيمي ولا قيم (بوربوري) ونحن سحبناه من المجموعة".