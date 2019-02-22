شهادة تكريم "رشى".. مسابقة ساخرة لحصر الأخطاء الإملائية

أثارت شهادة تقدير حصلت عليها معلمة مصرية سخرية كبيرة على مواقع التواصل بسبب تضمنها لأخطاء إملائية.

وحصلت المعلمة رشا كمال عز الدين المعلمة بمدرسة واقد الإعدادية بمدينة كوم التابعة لمحافظة البحيرة شمال البلاد، على لقب المعلمة المثالية وتم منحها شهادة تقدير تكريما لها، إلا أن الشهادة كانت بها أخطاء إملائية، سببت حرجا كبيرا لها وللمعلمين، خاصة أن من كتبها هم معلمون زملاء لها.

وتضمنت الشهادة التي حصلت عليها المعلمة في حفل أقيم مساء أمس الخميس أخطاء في اسم المعلمة نفسها حيث كتبت في الشهادة "رشى" بدلا من "رشا"، و"معلمة مثاليا" بدلا من "معلمة مثالية".

وتداول رواد مواقع التواصل صورة الشهادة، حيث نالت انتقاداتهم، مطالبين بالتحقيق مع من كتبها، بسبب تورطه في تلك الأخطاء التي لا يجوز أن تصدر من معلم أو لجان المعلمين النقابية.

وقال آخرون إن اللجنة النقابية ستقوم بتغيير الشهادة بعد تصحيح الأخطاء الإملائية بها، وإعادة تقديمها للمعلمة من جديد.