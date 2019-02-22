اللاعب غوميز يصيب طفلا في الملعب بالذعر..وهكذا اعتذر له

في مشاهد لافتة راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي، لصور ومقاطع فيديو حدثت في مباراة الاتحاد والهلال، منها تحية جماهير ⁧الاتحاد لنجم ⁧الهلال محمد الشلهوب،⁩ وإهداء غوميز قميصه للطفل الذي خاف من احتفاليته.

وفي التفاصيل، كان مهاجم نادي الهلال "بافیتمبي غومیز" قد اعتذر لطفل مكلف بجمع الكرات، بعد انتهاء مباراة فريقه مع الاتحاد بدوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین، على خلفية تسببه في إصابة الطفل بلحظات من الرعب أثناء احتفاله بهدفه في مرمى الاتحاد.

وأظهرت لقطات مصورة اللاعب غومیز وهو يقوم بحركته الشهيرة في وجه الطفل خلال احتفاله بالھدف الأول عند الدقیقة 67 من عمر المباراة، الأمر الذي أصاب الطفل بحالة خوف دفعته للهرب سريعاً.

فيما حرص اللاعب غوميز بعد انتهاء اللقاء على البحث عن الطفل للاعتذار له بطريقة خاصة، وتقبيله وإهدائه قمیصه الخاص باللقاء.

وخرج والد الطفل فيصل الغامدي في تصريحات إعلامية قائلاً: "شاهدت المباراة ولكنني لم ألاحظ حالة الفزع التي أصابت ابني، وعندما رأى غوميز يهدي ابني القميص ظننت أن ابني طلبه منه، ولكن بعد أن انهالت علي الاتصالات ووصلتني مقاطع وصور عن الحادثة فهمت الموقف، فاعتذار اللاعب من شيم الكبار".