أحضروا الطلاب عنوة.. محافظ مصري يتفقد مدرسة يوم الجمعة

في واقعة نادرا ما تتكرر ولاقت ردود أفعال طريفة من رواد مواقع التواصل، تفقد مسؤول مصري مدرسة أمس الجمعة وهو يوم الإجازة الأسبوعية، فيما قررت إدارة المدرسة إجبار الطلاب على الحضور لاستقباله.

وتفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مدرسة الشهيد محمد أحمد سرحان للتعليم الأساسي بقرية كوم الدربي، التابعة لمركز المنصورة رغم عدم وجود دراسة بها بسبب الإجازة، وهو ما دفع إدارة المدرسة لإحضار عدد من التلاميذ للترحيب بالمحافظ واستقباله.

واصطف التلاميذ أمام أبواب المدرسة مرتدين الزي الرسمي، ورافعين أعلام مصر، واستقبلوا المحافظ الذي تفقد التوسعات الجديدة بالمدرسة وفصولها وفصول ذوي القدرات الخاصة.

ولاقت الواقعة غضب أولياء الأمور وأهالي القرية الذين أزعجهم ما حدث للطلاب من استدعاء يوم إجازتهم وحرمانهم من الاستمتاع بها، ووقوفهم لساعات في انتظار حضور المحافظ، مطالبين بالتحقيق مع مسؤولي التعليم بالمحافظة وإدارة المدرسة على تصرفهم.