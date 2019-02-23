مفاجأة.. إهانة و"ظل نيمار" وراء ترك رونالدو لريال مدريد

بعد مرور أشهر على رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد الإسباني، وبعد تسريبات عدة طالت هذا الرحيل، كشف الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، رامون كالديرون، المستور، مفاجئاً محبي النجم الكروي.

وأوضح كالديرون في تصريحات صحافية انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، أن توتراً حصل مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز ورونالدو، بعد أن أهان الأول اللاعب البرتغالي.

وقال: "كريستيانو طلب رفع راتبه بعد فوز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للعام الثالث تواليا، لكن بيريز لم يلبِّ هذا الطلب".

وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، شعر رونالدو بامتعاض وغضب شديدين بعدما وصلت إلى مسمعه شائعات تحدثت عن استعداد الريال لدفع أموال طائلة مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار (اللاعب السابق في برشلونة والحالي لباريس سان جيرمان)".

موضوع يهمك وأنت متوجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، أو مغادراً منه باتت تُطالعك من الآن فصاعداً لوحة... ضجة في لبنان.. "الخميني" يستقبلك بعد المطار! العرب و العالم

وأوضح كالديرون أن بيريز أهان رونالدو عندما قال له "اجلب لنا 100 مليون يورو وبإمكانك الرحيل"، ما دفع الأخير إلى الانضمام ليوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

يذكر أن تسريبات عدة كانت دارت حول رحيل رونالدو، فوفقا لصحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، فإن عملية رحيل رونالدو عن صفوف الفريق بدأت في شهر مايو 2017 بسبب المشاكل مع مصلحة الضرائب في إسبانيا، حيث جرت سلسلة من المناقشات والحوارات التي دفعت اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل عن إسبانيا بالكامل.