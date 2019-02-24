زيارة الملك سلمان لمصر الأكثر تداولاً.. أبرز التعليقات

تصدرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية لمصر، قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

ورحب المصريون بزيارة الملك سلمان عبر هاشتاغ حمل عنوان #الملك_سلمان_في_مصر ، معتبرين زيارته لوطنه الثاني ليس لحضور القمة العربية الأوروبية فقط بل للتعبير عن حبه لمصر، وتقديرا لها وللمصريين، ولشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المصريون أن الملك سلمان ضيف كبير وعزيز على مصر والمصريين، وأن زيارته حدث مهم يأتي في وقت دقيق للغاية، مؤكدين أن لقاءات الملك والرئيس السيسي تحمل في طياتها كل الخير للأمة العربية، باعتبار السعودية ومصر جناحي الأمن والقوة للشعوب العربية.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل مساء السبت الملك سلمان في شرم الشيخ، حيث عقد الزعيمان لقاءً ثنائياً تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأكد الملك سلمان أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الصعد، موضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد العاهل السعودي بالجهود المصرية في تنظيم القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم آليات التشاور المتبادل بين العالمين العربي والأوروبي فيما يخص التهديدات المشتركة المتصاعدة.

وتنطلق صباح الأحد في مدينة شرم الشيخ القمة العربية الأوروبية بمشاركة نحو 50 رئيسا وملكا من الدول العربية والأوروبية.