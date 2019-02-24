شاهد أفريقية أبهرت ترمب بتلاعبها بالكرة.. ستذهلك أيضا

أبهرت امرأة أفريقية الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، بمهاراتها الكروية الاستثنائية، لدرجة أنه نشر فيديو لها وهي تلاعب الكرة بحرفية على حسابه الشخصي وعلق عليه بقوله: "مدهش".

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، #التنزانية Hadhara_Charles_Mjeje# وهي تلعب بكرة القدم برأسها دون أن تسقط، وتابعت استعراض مهاراتها أمام دهشة الحاضرين بتلقف الكرة بواسطة قدميها وكتفيها، دون إسقاطها لمدة دقيقة و 20 ثانية.

ونفت الشابة الأفريقية أن يكون السحر الأسود هو السر في مهارتها مؤكدة أنها موهبة، وقد عملت على صقلها وتطويرها طيلة 6 سنوات.

وذكرت ابنة الـ 29 ربيعا، وفق ما تداولته وسائل إعلام، أنها بدأت في اللعب للحصول على المال من أجل ولديها. ومنذ ذلك الحين أبهرت الحشود في العديد من البلدان عبر القارة على غرار جنوب إفريقيا، والغابون، والكاميرون، وإثيوبيا، وملاوي، وكينيا، وموزامبيق.

وأبدت إعجابها باللاعبين من فرق مختلفة مثل #ميسي و #كريستيانو رونالدو و #رونالدينيو مضيفة أنها ترغب في أن تصبح لاعبة محترفة.

وتتقاضى صاحبة الموهبة الفذة حسب ما أوردته وسائل إعلام ما يعادل 4 دولارات لأداء دقيقتين. إلا أنها ترفض الكشف عن مبلغ المال الذي تكسبه في اليوم، خوفا من اللصوص كما تقول، لكنها أكدت قدرتها على سد رمقها وإعالة عائلتها.