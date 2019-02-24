مواقع التواصل تستذكر تصريحاً لسفيرة السعودية لدى أميركا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، تردّ فيه على المشككين بأي تغير إيجابي داخل المملكة العربية السعودية: "نحن نعمل من أجل هذه الأمة".

وكان قد صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

من هي الأميرة ريما بنت بندر؟

• عملت الأميرة ريما بنت بندر كمستشارة في مكتب ولي العهد.

• عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.

• حاصلة على بكالوريس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية عام 1999.

• أصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

• من إنجازاتها عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدارس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية.

• كان للأميرة دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي.

• عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال/هارفي نيكلز ، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاست كومباني الأميركية للأشخاص الأكثر إبداعا عام 2014.

• أطلقت مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم والذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير.

• تم اختيارها لتكون في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.