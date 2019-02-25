شاهد.. كونتي وتيريزا ماي يلعبان بلياردو بشرم الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لرئيسي وزراء #إيطاليا وبريطانيا خلال مباراة بينهما في البلياردو بمدينة شرم الشيخ على هامش مشاركتهما في مؤتمر القمة العربية الأوروبية التي اختتمت جلساتها أمس.

وكشف الفيديو قيام جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، أثناء منافسته لنظيرته البريطانية، تيريزا ماي، في مباراة بلياردو، بعد ختام اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية.

وعبر رواد مواقع التواصل عن سعادتهم بالفيديو، معتبرين أنه خير دعاية لمصر التي تستضيف كل هؤلاء القادة في مؤتمر يعقد لأول مرة.