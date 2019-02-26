بالصور.. تمساح يتجول بشارع في مصر ويثير الذعر!

عثر عمال نظافة في مصر على تمساح يتجول في شارع بمنطقة المهندسين بالجيزة جنوب مصر، وأثار ذعر المواطنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً التمساح الذي عُثر عليه بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، في منطقة المهندسين، مؤكدين أنه كان يتجول في الشارع وأثار الذعر والهلع.

وأضافوا أن عامل نظافة تمكن من الإمساك بالتمساح والسيطرة عليه، فيما قام بعض المارة بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وكشف الأهالي أن السلطات صادرت التمساح وقامت بتسليمه للأجهزة المختصة لبيان سبب تواجده في المنطقة ومعرفة ملابسات الواقعة.