بالفيديو.. كيم جونغ أون يدخن بمحطة قطار صينية

بثت قناة تلفزيونية يابانية #فيديو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يدخن سيجارة قبيل فجر الثلاثاء في محطة قطار صينية قبل ساعات من وصوله إلى #فيتنام لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

يظهر الفيديو الذي بثته قناة "تي بي اس"، اليوم الثلاثاء، كيم وهو يدخن بينما يتحدث مع مسؤولين كوريين شماليين في محطة قطار "ناننينغ" الصينية.

موضوع يهمك وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، صباح الثلاثاء، على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس... كيم يصل إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع ترمب أميركا

كما تظهر سيدة في الفيديو تبدو أنها شقيقة كيم يو جونغ، وهي تمسك مرمدة سجائر من الكريستال.

ووصل كيم إلى فيتنام اليوم بعد رحلة استغرقت قرابة سبعين ساعة بالقطار في جنوب الصين.

وكثيرا ما يرى كيم وهو يمسك سيجارة في يديه، حتى إن التلفزيون الكوري الشمالي بث صورا له وهو يدخن أمام صاروخ باليستي من طراز "آي سي بي إم"، والذي يعمل بالوقود السائل، عام 2017.