تسريب رسالة أنغام إلى زوجها.. وهكذا علقت عليها

تطورات سريعة تشهدها زيجة الفنانة أنغام الجديدة، تلك الزيجة التي حاول الطرفان التكتم عليها قبل أن يتم تسريب أحداثها إلى وسائل الإعلام.

وهو الأمر الذي لم تجد أنغام مفرا من الحديث عنه والبوح ببعض أسراره، خاصة مع تسريب رسالة كتبتها بخط يدها إلى زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم احتفالا بعيد ميلاده الذي حل في التاسع من شهر فبراير الجاري.

وقالت أنغام في رسالتها "كل سنة وانت غالي وكبير.. وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد.. وكل سنة وانت سندي.. أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله.. بحبك.. أنغام".

تلك الرسالة المسربة قررت أنغام أن تعيد نشرها عبر حسابها على "انستغرام"، وتعلق عليها قائلة "لأول مرة أكون سعيدة ان في حد سمح لنفسه يسرق شئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه.. لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مره تانيه عن حبي واحترامي لجوزي وعلنا.. وبالمرة اكتب الكلام مرة تانيه بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وتابعت المطربة المصرية رسالتها قائلة "واليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9/2.. وفي نفس اليوم استلمنا ماستر البومي الجديد حالة خاصة جدا.. كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد".

واختتمت أنغام رسالتها بالتعبير عن حبها لزوجها والتأكيد على كونه لن يكون آخر احتفال بينهما، ووجهت شكرها إلى من قام بسرقة الرسالة وتسريبها.