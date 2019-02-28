انفجار قطار محطة مصر.. صور لطوابير التبرع بالدم

عبر المصريون عن تضامنهم مع ضحايا مأساة انفجار قطار محطة مصر بميدان رمسيس صباح أمس الأربعاء، إذ شهدت مراكز التبرع بالدم طوابير من قبل المتطوعين للتبرع بالدم.

وقتل حوالي 20 شخصاً وأصيب 40 آخرون في الحريق الذي نتج عن انحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطفاف طوابير المواطنين أمام مركز التبرع بالدم، التابع لمستشفى عين شمس الجامعي الذي نُقل إليه عدد من المصابين في الحادث.

وذكر عدد من مستخدمي موقع "تويتر" أن المتطوعين لبوا نداءات التبرع بالدم بمستشفيات القصر العيني والهلال ومعهد ناصر ودار الشفاء والدمرداش وغيرها من مستشفيات القاهرة.

وخيمت حالة من الحزن على المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحادث، حيث نُشرت مقاطع فيديو مؤثرة للحظة بداية الحريق في المحطة.

وعبر عدد من نجوم المجتمع المصريين والعرب عن تعازيهم لأسر الضحايا ومواساة الجرحى وعائلاتهم.