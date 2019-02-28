فيديو لمعلم مصري يضرب تلميذا بوحشية بالغة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمعلم ينهال بالضرب المبرح على تلميذه ما أثار سخطا وغضبا عارما.

وكشف الفيديو قيام معلم في إحدى المدارس بالإسكندرية شمال مصر بالاعتداء بوحشية وبعصا خشبية على تلميذه، الذي كان يحاول الإفلات منه دون جدوى، فيما كان المعلم يعاجله بضربات متتالية على أجزاء متفرقة من جسده.

وجرت الواقعة في فصل كان خاليا من الطلاب، وحاول زميل التلميذ إنقاذ صديقه إلا أن المعلم هدده بالضرب أيضا.

وأثار الاعتداء غضبا واسعا بين المصريين وأولياء أمور الطلاب خاصة أن وزارة التعليم أصدرت قرارا بمنع الضرب في المدارس، وأعلنت إحالة من يرتكب ذلك للتحقيق وتوقيع عقوبات ضده.

من جانبها، ردت وزارة التعليم على الواقعة، وقال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه يجري حاليا التحقيق في الفيديو، مؤكدا أن المعلم جرى استبعاده من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.