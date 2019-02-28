متظاهرو السودان يقفون حداداً على ضحايا قطار مصر

في مشهد تضامني فريد أثار إعجاب الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وقف المتظاهرون في منطقة شمبات بمدينة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم دقيقة حداد على ضحايا حادث قطار محطة مصر، ثم رددوا النشيد الوطني السوداني.

وأعلن المحتجون الذين خرجوا تحدياً لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد تضامنهم مع الشعب المصري في فجيعته، التي أسقطت قتلى وجرحى.

ورفع المتظاهرون شعارات لافتة توضح أواصر الروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين مصر والسودان.

واندلع أمس الأربعاء حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 22 قتيلاً وعشرات المصابين.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وقدم وزير النقل هشام عرفات استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبولها.