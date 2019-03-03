"حمى الجبنة" تجتاح الإنترنت.. وفيديوهات "مستفزة"

من منا لا يذكر حمى "دلو الثلج" التي اجتاحت الإنترنت قبل سنوات قليلة، أو تحدي "كيكي" الذي انتشر بشكل واسع قبل أشهر، أو غيره الكثير من التحديات الغريبة التي تطفو إلى سطح مواقع التواصل بين الحين والآخر.

أما جديد تلك التحديات الغريبة هذه المرة، فأتى عن طريق "الجبنة"، إذ انتشرت فيديوهات قصيرة لآباء يرمون شريحة من الجبنة فجأة ودون سابق إنذار على وجه أطفالهم من عمر الشهر وحتى المراهقة.

وفي حين بدت بعض ردود أفعال الأطفال "الضحايا" طريفة، إلا أن العديد من تلك الفيديوهات بدا مستفزاً، لا سيما عندما طال أطفالاً لا تتعدى أعمارهم الأشهر القليلة.

وكان هذا التحدي انتشر بشكل واسع بعد نشر أحد الأشخاص على حسابه في تويتر مشهداً له وهو يلقي شريحة جبنة على وجه أخيه الصغير.

وعلى الرغم من سحبه لاحقاً للفيديو إلا أن المشاهدات وصلت لأكثر من 8 ملايين.