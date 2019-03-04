وزير نقل متوفى.. وتغريدة مجهولة تورط وسائل إعلام مصرية

شهدت الساحة المصرية الأحد بلبلة بعد انتشار أنباء عن تعيين وزير للنقل خلفاً لهشام عرفات الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي على خلفية حادث القطار الدامي، الذي أوقع 22 قتيلاً.

بدأت القصة مع تغريدة مجهولة لحساب يحمل اسم "خالد عنخ آمون الأول" أكد أنه تم تعيين "المهندس محمد وجيه عبد العزيز" وزيراً جديداً، شارحاً إنجازات "الوزير العظيم".

إلا أن الخبر الإشاعة سرعان ما انتقل إلى بعض وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن "مصادر مجهولة"، ليتبين لاحقاً أنه مزيف، لا سيما بعد أن أعلن خالد عنخ آمون الأول، أن "الوزير المذكور هو والده المتوفى"!

عندها سارعت وسائل الإعلام التي "انزلقت إلى الفخ" إلى نفي الخبر جملة وتفصيلاً.