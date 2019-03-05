شاهد.. طالب يحمل صديقه الضرير ليلعب معه كرة القدم

جسد مشهد إنساني مشاعر المحبة والأخوة، حين قام طالب بحمل صديقه الضرير، ليشاركه في لعب كرة القدم واللهو بالركض مع أصدقائه وسط ملعب المدرسة.

مقطع فيديو أظهر الطالب الضرير "سالم سعد السالم" محمولاً على أكتاف صديقه "فواز مشهور الشمري" وسط الملعب، والأطفال يركضون.

وتحدث والد فواز إلى "العربية.نت" وقال: "ابني كان يريد تحقيق حلم صديقه الضرير في لعب كرة القدم مع الصغار، حين تفاعل معه في تسديد ضربة جزاء، مسجلاً هدفاً وسط تصفيق وتشجيع المتواجدين، وغمرت السعادة قلب ولدي بهذه المبادرة".

فيما قال والد الطالب الضرير سالم: "ابني يدرس في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة بدايع نقبين في حائل، وأصبح كفيفاً بعد إصابته بسرطان في الدماغ، أدى لفقدانه بصره، وهو الطالب الوحيد الكفيف في المدرسة، ولدي محبوب من الجميع، وبعد أن كان يدرس في مدارس التربية الخاصة، قمت بنقله إلى التعليم العام نظرا لتحسن حالته بالعلاج الكيميائي".

وأضاف: "صديقه فواز قام بعمل إنساني نبيل، ليدخل السعادة إلى قلب ابني سالم، حين استطاع اللعب مع الأطفال، خاصة أنه يحب كرة القدم، واللعب ويحب أن يشارك الصغار في ألعابهم".

في حين تفاعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي استوقف الكثيرين، مؤكدين أنها الإنسانية في أبهى صوّرها، وطالبوا بتكريم الطالب من قبل إدارة التربية والتعليم بحائل.