فيديو... هكذا يتم تهريب المخدرات من إيران إلى العراق

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قوات الأمن العراقية تعتقل رجلا في الحدود الإيرانية العراقية وهو يحاول تهريب مخدرات إلى العراق كان قد خبأها في سرواله الداخلي.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً إيرانياً في الخمسينيات من عمره يرتدي زياً عربياً يلقي رجال الأمن العراقيين القبض عليه.

وحسب الفيديو كشف أمر الرجل كلب مدرب لكشف المخدرات. وحسب ما ذكر أحد رجال الشرطة في الفيديو يبدو أن كمية المخدرات التي كان يحملها هذا الرجل تصل إلى 250 غراما.

ولا توجد معلومات عن تاريخ الفيديو أو نوعية المخدرات التي كان الرجل يحملها. وقد قامت "العربية.نت" بكتم صوت الفيديو لاحتوائه على عبارات بذيئة.

وسبق أن أعلن قائد شرطة محافظة البصرة رشيد فليح بأن 80 بالمئة من المخدرات التي تدخل هذه المحافظة تأتي من إيران.

وكشف فليح بأنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على طول 94 كيلومترا وقال: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".