شارب الطيار الذي أطلقت باكستان سراحه.. موضة في الهند

أثار الطيار الهندي الذي أسرته باكستان بعدما أسقطت طائرته ثم أطلقت سراحه في الآونة الأخيرة حساً وطنياً على نحو غير مألوف في أنحاء الهند.. فقد أقبل الرجال على تقليد شكل شاربه.

وسقطت طائرة أبهيناندان فارتامان في القطاع الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير يوم الأربعاء الماضي. وبعد أن حاول الفرار جرياً وأطلق رصاص مسدسه في الهواء لردع سكان كانوا يرمونه بالحجارة، وأصبح رمزاً للوجه الإنساني للأزمة بين البلدين. وأطلقت باكستان سراحه يوم الجمعة.

وقال حلاقون في عدة مدن هندية إن زبائنهم طلبوا منهم جعل شواربهم مطابقة لشارب الطيار المميز، والذي يشبه حدوة حصان تتصل بخطي سوالف ممتدين.

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وقال ديرين ماكفانا (30 عاماً) وهو مدير مركز للياقة البدنية أثناء وجوده في محل للحلاقة في مدينة أحمد آباد بغرب البلاد: "الجميع يقلدون نجوم بوليوود والمشاهير.. لكنه البطل الحقيقي لبلدنا".

من جهته، قال راجيش ناي حلاق ماكفانا إن ثلاثة رجال توجهوا إليه في اليوم السابق لجعل شواربهم على هذا الطراز، الذي أطلقت عليه الصحف الهندية اسم "حامل السلاح".

وفي مدينة بنغالور بجنوب البلاد، قال محمد تشاند الذي قلد هو الآخر شارب الطيار: "أنا معجب به، نحن نقلده. أحب شكله وطريقته، إنه البطل الحقيقي".