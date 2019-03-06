شاهد..اعتقال معارض جزائري أثناء بثّ مباشر على فيسبوك

اعتقلت الشرطة الجزائرية، مساء الثلاثاء، المعارض السياسي المثير للجدل، رشيد نكّاز، أثناء بث مباشر كان يقوم به عبر صفحته على "فيسبوك"، وهو في طريقه إلى الجزائر العاصمة عبر سيارة أجرة لعقد ندوة صحافية هناك.

ويعتبر نكّاز واحدا من أهم السياسيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع حشد آلاف الجزائريين حوله خاصة من فئة الشباب، خلال حملة انتخابية كان من المفترض أن تنتهي بتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة شهر أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه صدم أنصاره وأصابهم بالذهول، عندما دفع ابن عمه الذي يحمل نفس الاسم للترشح عوضا عنه، لأسباب قانونية تتعلق بالجنسية الفرنسية التي يحملها وعدم إقامته على الأراضي الجزائرية.

ورغم عدم ترشحه لمنصب الرئيس، يواصل نكاز زياراته الميدانية إلى المدن الجزائرية ويستمر في نشر كل تحركاته عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن تدخلت الشرطة مساء الثلاثاء واعتقلته وصادرت هاتفه الجوّال.