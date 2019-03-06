شاهد مفاجآت متبادلة بين هاري وميغان أمام الحضور

فاجأت دوغة ساكس ميغان ماركل زوجها الأمير هاري اليوم الأربعاء، عندما انضمت إليه خلال إلقائه كلمة أمام مناسبة شبابية.

وكان الأمير هاري يلقي كلمة أمام آلاف الشباب في ويمبلي اليوم عندما انضمت إليه ميغان في المسرح.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" الأمير هاري عندما يقطع كلمته ويذهب نحو المدرج لمساعدة زوجته الحامل للصعود إلى المسرح وسط تصفيق آلاف الشباب.

ويشارك هاري ضمن عدد كبير من نجوم المجتمع البريطاني في الاحتفال بيوم WE Day في المملكة المتحدة، وهو جزء من مبادرة عالمية لتشجيع الشباب في المشاركة بالتغيير الاجتماعي الإيجابي.