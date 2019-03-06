ضجة بكاليفورنيا بعد تحية نازية لتلاميذ أمام صليب معقوف

أثارت صور لتلاميذ مدرسة ثانوية في كاليفورنيا يظهرون فيها وهم يؤدون التحية النازية قرب صليب معقوف مصنوع من أكواب بلاستيكية، ضجة كبيرة في مدرستهم ومجتمعهم.

وقد التقطت تلك الصور خلال حفلة، ونشرت على شبكات التواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت مارتا فلويور نائبة رئيس ثانوية "نيوبورت هاربور" في نيوبورت بيتش على مسافة 60 كيلومترا جنوب لوس أنجلوس "عندما سمعت بذلك شعرت بالاستياء".

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وأضافت: "من المثير للاشمئزاز رؤية تلاميذ يتلقون تعليما بهذه الجودة يتصرفون بهذه الطريقة"، مؤكدةً أن المدرسة تواصلت مع الشرطة والسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

وقد نشر بعض التلاميذ الذين شاركوا في الحفلة رسالة اعتذار الاثنين.

ولفتت فلويور إلى أنها علمت أن اثنين على الأقل من التلاميذ الضالعين في الحادث يهود ومن الواضح أنهما لم يدركا خطورة تلك الأعمال، لأنه في النهاية "يقرأ هؤلاء التلاميذ عن محرقة اليهود في الصحف، وفي كتب المدرسة لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً".

وأضافت: "التحدي الذي نواجهه هو جعل التلاميذ يدركون أن أفعالهم تحمل معاني كثيرة.. والكثير من الأذى والألم".