طالبة سعودية عفا عنها قاضٍ أميركي تروي للعربية.نت قصتها

لم يستطع قاضٍ أميركي إيقاع عقوبة على مبتعثة سعودية، رغم ارتكابها 6 مخالفات استدعت محاكمتها أمام الناس مع بداية العام الحالي 2019م.

"تهاني المنيع" التي أنهت دراستها في أميركا، واستلمت وثيقتها بعد هذه المحاكمة في مدينة بروفيدنس بولاية رود أيلاند الأميركية، كشفت لـ "العربية.نت" عن سبب عفو القاضي عنها، فقالت: "كنت مجبرة على مخالفة النظام وإيقاف سيارتي بجوار سكني حماية لها من المعتدين، الذين قاموا بتهشيم الزجاج سابقاً، وعندما حضرت إلى المحكمة بعد ارتكابي 6 مخالفات متتالية، كنت واثقة من نفسي، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولم أمنع ابتسامتي أثناء المحاكمة، رغم الغرامة التي تقبلتها بصدر رحب، قال لي القاضي حينها: خفضت لك نصف الغرامة".

وأضافت: "كانت أجوبتي له صريحة، فرد القاضي عليها قائلا: تتميزين بسلوك رائع، فسألها للمرة الأخيرة عن سبب مخالفتها حتى ألغى العقوبة كاملة".

واستطرت "تهاني" ذات الـ25 عاماً حديثها، وقالت: "حقق الفيديو انتشاراً رهيباً في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم أكن أعلم أنه سيوضع في صفحة المحكمة الرسمية على اليوتيوب، لكنهم استشاروني قبل المحاكمة عن عدم ممانعتي من التصوير ووافقت على ذلك، كنت أعتقد أنهم يقصدون التصوير بكاميرات المراقبة العامة، لكني تفاجأت برواج الفيديو والتعليقات الإيجابية التي انتشرت بين المجتمع السعودي والأميركي، إلى أن علّق المحقق في نهاية الفيديو وأشاد بابتسامتي".

واختتمت حديثها: "عشت في أميركا 6 سنوات، حتى استلمت شهادتي مؤخراً في تخصص هندسة الشبكات، والآن أنا في العاصمة السعودية الرياض، أسعى لأن أبذل كل ما أملك لأنقل الخبرة التي اكتسبتها من الابتعاث، وأشكر كل من وقف معي حتى وصلت إلى ما كنت أصبو إليه".