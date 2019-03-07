جزائري قتل بلیون بطريقة داعش والشرطة تمنع تداول الفيديو

هزت جريمة قتل شنعاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما منهم سكان مدينة ليون الفرنسية والجزائريون، حيث عثر أمس الأربعاء، على جثة شاب جزائري ينحدر من مستغانم "بالغرب الجزائري" (28 سنة) مقتولاً بطريقة بشعة في شقة تقع في حي كروا-روس في ليون، حسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية.

وتوصلت الشرطة الفرنسیة إلى مكان الجثة ظھر الأربعاء، بعد تداول فیديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظھر تعذيبا للشاب الجزائري من قبل مجھولین، حیث تم تشويه وجھه قبل القیام بقتله ببرودة دم.

وفتحت مصالح الأمن تحقیقاً في القضیة للتوصل إلى الجناة، كما طالبت رواد موقع فيسبوك بحذف المقطع وعدم تداوله مرة أخرى بسبب بشاعته.

🚨Suite à l'homicide volontaire d'un homme commis hier à #Lyon, une vidéo de torture circule en ce moment sur les réseaux sociaux.

❌NE LA RELAYEZ PAS ! https://t.co/miOl6Azyit — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) ٦ مارس ٢٠١٩



وكان أحد أقارب الضحية، قد تعرف على الضحية، أحمد كوراك، في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض للتعذيب، ونبه السلطات الفرنسية على ذلك، ليتم العثور عليه جثة هامدة، بعد أن تعرض لثماني طعنات في الظهر.

ووفقاً لصحيفة Le Progrès الفرنسية، تم إرسال مقطع الفيديو الذي مدته دقيقة واحدة، والذي يُظهر تعرض الضحية للتعذيب والطعن، مباشرة إلى عائلة أحمد كورك، الذي يقيم في مستغانم بالجزائر، التي علقت على أن "موت الضحية غير عادي وجريمة خسيسة"، وأشارت إلى أن الجناة ينحدرون من نفس المدينة، وجميعهم مهاجرون غير شرعيين.