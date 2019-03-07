شاهد كيف هاجم تلميذ أستاذه وأسقطه أرضاً

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديو يوثق لحادثة اعتداء داخل إحدى المؤسسات التعليمية، حيث أقدم تلميذ على ضرب أستاذه بطريقة عنيفة صدمت كل من شاهدها.

ويظهر في المقطع المصور، تلميذ عاري الصدر يجري وسط ساحة المدرسة في حالة هيجان، بينما كان زملاؤه يحاولون منعه من الوصول إلى الأستاذ، إلا أنه نجح في الإفلات منهم، وهاجم مدرّسه وانهال عليه بالضرب بحضور بقية الأساتذة، حيث أسقطه أرضاً على رأسه بعد ركله، وسط صراخ الحاضرين الذين تدخلوا لتوقيفه.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الواقعة شهدتها إحدى ثانويات مدينة برشيد، وسط غرب المغرب، وأن سبب هيجان التلميذ واعتدائه على أستاذه كان طرده من داخل قاعة القسم، على خلفية إحداثه للشغب وقت الدرس.