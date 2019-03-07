شاهد ماذا فعلت عاملة بمحطة وقود عندما هرب صاحب السيارة 

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو نشرته شرطة لندن، يظهر عاملة بمحطة وقود كادت تفقد حياتها عندما حاولت منع أحد السائقين من المغادرة قبل سداد قيمة الوقود.

ORPINGTON: Police have issued CCTV video footage to try to identify a driver who dragged a female member of staff along the road when she tried to stop him leaving without paying for fuel at the Spar filling station on the High Street, September last year. pic.twitter.com/NwCoJii81I — Kent 999s (@Kent_999s) ٥ مارس ٢٠١٩

وأظهر المقطع المتداول العاملة وقد تعلقت بالسيارة التي انطلقت بسرعة عالية، وسحبتها معها لعدة أمتار قبل أن تسقط أرضاً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع في محطة للتزود في لندن، وتحاول الشرطة الوصول إلى لص الوقود الذي ظهر في مقطع الفيديو مرتدياً قميصاً أزرق.