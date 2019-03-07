شاهد.. هل يقلدان دوق ودوقة كامبردج هاري وميغان

يُعرف دوق ودوقة كامبردج بأنهما متحفظان في إظهار أي تعبير ودي خلال ظهورهما معاً في المناسبات الرسمية، عكس ما يحدث بين دوق ودوقة ساكس.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية اليوم مقطع فيديو تم تصويره من خارج قصر كنسينغتون للأمير ويليام (36 عاماً) وزوجته كيت (37 عاماً) وهما يمسكان بعضهما ويتجهان نحو مروحية ملكية يستغلانها إلى بلاكبول شمال إنجلترا.

William and Kate being cuties and holding hands on their way to their helicopter 😭😭😭♥️ pic.twitter.com/8iPhGRVE9G — Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) ٦ مارس ٢٠١٩

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ويليام وكيت المتزوجين منذ نحو 8 سنوات، يشير هذا الفيديو إلى أنهما "يأخذان ورقة" من كتاب هاري وميغان.

ويُعرف عن هاري وميغان أنهما يظهران الكثير من الحميمية بينهما، وكثيراً ما يواجهان انتقادات بأنهما يتجاوزان التقاليد الملكية.

وتحدى ويليام وزوجته الأربعاء الأجواء الممطرة وأنهيا مهامهما الرسمية في شمال إنجلترا، حيث زرا سلسلة من المشاريع المبتكرة ضمن مهمة رسمية.

وأشارت "دايلي ميل" إلى أن الأسلوب المرح لدوق ودوقة ساكس أمام الجمهور ربما أثر على الزوجين الملكيين الأكثر رسمية.