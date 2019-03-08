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فأر يتجول فوق سرير غرفة فندقية فخمة.. وسائحة توثق

المصدر: دبي - العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل بشكل واسع مقطع فيديو، يظهر فأراً يتجول داخل غرفة في أحد الفنادق الفخمة الشهيرة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مدى اليومين الماضيين، الفأر يصعد إلى السرير ومن ثم يقفز إلى الستائر، أمام مرأى السائحة المصدومة.

وفي حين أشار العديد من المغردين إلى أن الفيديو صور داخل أحد الفنادق في مصر، إلا أن لا معلومات تؤكد صحة ذلك.

وبدا في القسم الثاني من الفيديو، عدد من موظفي الفندق (يتكلمون العربية) يحاولون الإمساك بالفأر الذي أرعب السائحة، قبل أن يلوذ بالفرار ليختبئ في حمام الغرفة، على صوت "ولولة" الضيفة الخائفة.

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