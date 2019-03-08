فأر يتجول فوق سرير غرفة فندقية فخمة.. وسائحة توثق

تداولت مواقع التواصل بشكل واسع مقطع فيديو، يظهر فأراً يتجول داخل غرفة في أحد الفنادق الفخمة الشهيرة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مدى اليومين الماضيين، الفأر يصعد إلى السرير ومن ثم يقفز إلى الستائر، أمام مرأى السائحة المصدومة.

فيديو

شاهد ماذا وجدت سائحة أوربية في غرفة فندق خمس نجوم.#مصر pic.twitter.com/PDhVKc8Pt0 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 6, 2019

وفي حين أشار العديد من المغردين إلى أن الفيديو صور داخل أحد الفنادق في مصر، إلا أن لا معلومات تؤكد صحة ذلك.

وبدا في القسم الثاني من الفيديو، عدد من موظفي الفندق (يتكلمون العربية) يحاولون الإمساك بالفأر الذي أرعب السائحة، قبل أن يلوذ بالفرار ليختبئ في حمام الغرفة، على صوت "ولولة" الضيفة الخائفة.