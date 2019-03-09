تجمع المهنيين يغضب نساء السودان.. بـ "يا مان ويا مانة"

أثار "تجمع المهنيين السودانيين" مساء الجمعة جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي عندما دعا النساء إلى المشاركة في حملة لتنظيف الشوارع والأماكن العامة ضمن مساعيه لتغيير السلوك الاجتماعي في السودان.

وتعرض التجمع لهجوم من النساء السودانيات في يوم المرأة العالمي، إذ اعتبرت التعليقات على منشوره أنه لا يحترم حقوق المرأة ويحصر دورها في أعمال محدودة مثل التنظيف والأعمال المنزلية.

وبعد تلك "الهبة النسائية"، حذف التجمع المعارض منشوره المثير للجدل، والذي خاطب فيه السودانيين بلغة الشارع قائلاً: "يا مان ويا مانة" (بما معناه يا رجل ويا رجلة)، وقدم اعتذاره للنساء، مشيداً بأدوارهن في الحياة العامة.

رسالة اعتذار

وكتب التجمع معتذراً: "يتقدم تجمع المهنيين السودانيين باعتذار واجب لكل النساء بخصوص عبارة وردت في تغريدة له، فهمت على أساس أنها تحمل دلالات سلبية تتماهى مع الصورة التقليدية للنساء في الوعي الاجتماعي القديم، ونقول بكل شجاعة إن ما جاء في إطار الفهم العام أو الغالب للتغريدة لا يتفق مع خطنا ومبادئنا والرؤى التي نحملها من أجل الثورة وسودان الغد. نعتذر للنساء اللائي حطَّمن كافة القوالب النمطية واللائي اجتزن كافة العقبات والمصاعب وحملن مشاعل الوعي والثورة وتقدّمن الصفوف من أجل العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع، والتي تنشد المساواة وانتفاء التمييز".

وأضاف: "نؤكد بأن التجمع يتعلّم يومياً من الشعب السوداني، وهو من الجماهير وإليها، يتعلم منها ويعلمها بقدر المستطاع".

ووجد هذا المنشور صدى واسعاً، بين قبول الاعتذار ورفضه، لكن النساء شاركن في حملة النظافة العامة التي انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة وعدد من مدن البلاد.

وأظهرت منشورات السودانيين تحت هاشتاغ "موكب 9 مارس" الذي أطلقه التجمع، مشاركة النساء إلى جانب الرجال رغم الاعتراضات والجدل الواسع الذي حدث بشأن دعوتهن.

يذكر أن التجمع المذكور، هو تحالف نقابات عمالية وقوى سياسية، يقود التظاهرات في السودان منذ 19 ديسمبر الماضي للمطالبة بالتغيير السياسي في البلاد.