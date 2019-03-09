طرائف مظاهرات الجزائر.. محمد صلاح حاضر بقوّة

تفنّن المتظاهرون الجزائريون الذين امتلأت بهم الساحات العامة والشوارع للأسبوع الثالث على التوالي في إبداع شعارات ولافتات غريبة وطريفة، لإيصال رسائلهم إلى النظام، والتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ورافقت الاحتجاجات شعارات طريفة وغريبة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، ووثقت لإبداعات المتظاهرين من خلال لوحات فنية أو لافتات أو شعارات لم تخل من الطرافة وخفة الدم والهزل وحتى السخرية، وأجمعت كلها على رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وصنعت لافتة تحمل صورة اللاعب المصري محمد صلاح الحدث، إذ تم تداولها بشكل واسع على المنصات الاجتماعية، بعد أن تم رفعها في إحدى المسيرات لمطالبة المتظاهرين بضرورة الاقتداء بأخلاق صلاح، من أجل المحافظة على سلمية المظاهرات.

كما شبّه آخرون الحراك الشعبي في الجزائر بمباراة كلاسيكو بين الحكومة والشعب، في حين استغلت متظاهرة التجمّعات، ورفعت إعلان زواج ساخر قالت فيه إنها "تريد أحدا يشبه بوتفليقة، كلما طلبت منه الرحيل ازداد تعلّقا".

وفي الأثناء، تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي الاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة في كل أنحاء البلاد، وبعض المدن الأوروبية على غرار فرنسا وجنيف، حيث يرقد بوتفليقة داخل أحد المستشفيات الجامعية منذ حوالي أسبوعين في ظل غموض يحيط بوضعه الصحي.