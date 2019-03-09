فيديو لطفل مصري عمره 3 سنوات يدخن يثير غضبا

أثار فيديو لطفل مصري يبلغ من العمر 3 سنوات، يدخن سيجارة ويحمل سلاحا أبيض وسط مباركة وتأييد والده غضبا واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الطفل يجلس داخل مركبة "توك توك" خاصة بوالده، ويدخن سيجارة، حيث حاول سائق آخر، زميل لوالده ممازحته، ليفاجأ بردود غير طبيعية من الطفل لا تتناسب مع سنوات عمره القليلة.



وطالب رواد مواقع التواصل بمحاكمة والد الطفل الذي بدا سعيدا بما يفعله ابنه، ومشجعا له على التدخين وحمل السلاح الأبيض والاعتداء به على الآخرين، داعين المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر للتدخل واستدعاء الوالد ومحاسبته ومن ثم إحالته للمحاكمة.

كما دعا المغردون لإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وعلاجه نفسياً، مؤكدين أن أسرته غير أمينة عليه، ولا يجب أن يسمح لها برعايته مستقبلا.