شاهد مسافراً تدخل القدر وحماه من تحطم الطائرة الإثيوبية

تدخل القدر لصالح أحد المسافرين على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وحماه من موت محقق، بسبب تأخر رحلته.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ كانت متجهة إلى نيروبي في وقت مبكر الأحد حملت ركاباً من 35 دولة.

وقال المسافر، حسب ما نقلت عنه حسابات على تويتر: "كانت رحلتي من دبي إلى أديس أبابا ثم من أديس أبابا إلى نيروبي، ولكن بسبب تأخير في دبي، فاتتني الرحلة (إلى نيروبي). لذلك، عندما وصلت إلى أديس أبابا، طلبوا مني أن أستقل الرحلة الثانية. أنا قلت حسناً. وبعد 6 دقائق تحطمت الطائرة".

One passenger is thanking his lucky stars after he missed the Ethiopian Airlines flight. He recalls the moment he found out about plane crash. #EthiopianAirlines #ET302Crash #NewsNight Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/g0wL7HZ3Oh — eNCA (@eNCA) March 10, 2019

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرة ركاب تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً وأثار تساؤلات عن مدى أمان الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة وهي من نفس طراز الطائرة التي تحطمت في إندونيسيا في أكتوبر.



وأقلعت الطائرة المنكوبة اليوم من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحاً بالتوقيت المحلي قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة 8.44 صباحاً.