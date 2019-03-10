فيديو راقص داخل جامعة مصرية يثير غضباً.. والإدارة تتوعد

أثار فيديو راقص لطلاب داخل أحد المدرجات الدراسية بجامعة مصرية غضباً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، فيما أعلنت إدارة الجامعة إحالة المتورطين للتحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لطلاب وطالبات جامعة المنصورة وهم يتراقصون على أغنية لمطرب شعبي، حيث أثار الفيديو استهجان المغردين وغضبهم، مطالبين بالتحقيق في الواقعة التي وصفوها بالمسيئة لتقاليد وهيبة وقدسية الحرم الجامعي.

وتبين أن طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة قد أذاعوا الأغنية وتراقصوا عليها عقب انتهاء فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه تم إحالة الواقعة للتحقيق، وسيتم محاسبة كافة المتورطين فيها سواء من الطلاب أو المسؤولين عن المدرج.

وقال إن الواقعة تعد سلوكاً فردياً ولا تمثل تقاليد الجامعة أو أعرافها، مؤكداً أن الطلاب الذين لم يحترموا قدسية الحرم الجامعي وأقدموا على هذا التصرف غير اللائق سينالون عقاباً رادعاً.