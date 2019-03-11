شاب إيراني عرض الزواج على حبيبته علنا.. فاعتقلته الشرطة

لم يكن شاب وحبيبته يعلمان أن مجرد عرض الزواج عليها علناً، سيعرضهما للمساءلة القانونية.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) March 8, 2019

حدث هذا في إيران، حيث ألقت السلطات القبض على الاثنين، بعدما تم تصوير عرض الزواج في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الشرطة إن الحبيبين انتهكا الآداب العامة، لكن تم إطلاق سراحهما فيما بعد بكفالة.

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ويظهر التسجيل المصور، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، الشاب وهو يقف وسط حلقة على شكل قلب مكونة من الزهور وبجانبه بالونات ملونة، وذلك في مركز تجاري في مدينة أراك وسط البلاد.

بعد أن ردت الشابة على عرض الزواج بـ"نعم"، ألبسها الشاب خاتما في إصبعها ليهتف المتفرجون. لم يتم تحديد هوية الشابين.

من جانبه، قال مصطفى نوروزي، نائب قائد شرطة أراك، لصحيفة "شهروند" الإيرانية اليومية إنه من غير المقبول للشباب "أن يفعلوا كل ما هو شائع في أماكن أخرى من العالم ويتجاهلوا الأعراف والثقافة والدين".