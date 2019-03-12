الأمن ضبطهما.. شاهد مصريتين تسرقان حقيبة مصلية وسط مسجد

بعد انتشار مقطع بشكل كثيف على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، توصلت الأجهزة الأمنية المصرية لفتاتين ظهرتا في فيديو وهما تسرقان حقائب النساء داخل مسجد في الإسكندرية شمال البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لفتاتين تسرقان حقيبة سيدة داخل مسجد بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، ما أثار غضباً واسعاً.

وتبين أن المسجد شهد انتشاراً كبيراً للسرقات داخله، الأمر الذي دفع إدارته لتركيب كاميرات مراقبة لضبط الجناة، حيث كشفتهن الكاميرات في أول يوم بعد تركيبها.

وحددت أجهزة الأمن هوية الفتاتين، وإحداهما تعمل بمحل تجاري والأخرى بدون عمل.

وتقدمت السيدة التي سرقت الفتاتان حقيبتها أثناء صلاة المغرب وتدعى هدى ببلاغ بمسجد سيدي بشر.

وقالت إنها توجهت للمسجد وحضور عقد قران نجل شقيقها، وفوجئت عقب انتهاء الصلاة بسرقة حقيبتها التي وضعتها بجوارها على المقعد وبداخلها 400 جنيه وقرط ذهبي وهاتف محمول.

وخلال 48 ساعة، توصلت أجهزة الأمن للفتاتين، وتبين أنهما قامتا ببيع القرط الذهبي لصاحب محل مجوهرات، حيث اعترف بشراء القرط بحسن نية وأعاده للسيدة وأدلى بأوصاف الفتاتين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وأحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.