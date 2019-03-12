صورة جماعية لـ 8 وزيرات مصريات بكامل الأناقة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورة جماعية لجميع الوزيرات في الحكومة وعددهن 8 وهن في كامل أناقتهن.

وضمت الصورة التي غزت مواقع التواصل ونالت عاصفة كبيرة من الإعجاب، كلا من هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وهالة زايد وزيرة الصحة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورانيا المشاط وزيرة السياحة.

وتبين أن الصورة خاصة بمجلة 7 أيام التي نشرت الصورة على غلافها معلنة عن لقاءات حصرية مع الوزيرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبدأتها بالوزيرة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأشاد مغردون بأناقة الوزيرات، وبدورهن في وزاراتهن، وتمكنهن من تحقيق نجاحات تبدو ملموسة تعكس قدرات المرأة المصرية.