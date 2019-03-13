شاهد.. كاميرا توثق محاولة خطف طفلة في مصر بوضح النهار

تبحث أجهزة الأمن المصرية عن شخصين حاولا اختطاف فتاة صغيرة في محافظة الأقصر جنوب البلاد، بعدما وثقت كاميرا مراقبة الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكاميرا مراقبة تكشف محاولة شخصين يستقلان دراجة نارية، وينتظران فتاة وطفلا كانا قادمين في الاتجاه المعاكس، وفور اقترابهما حاول أحدهما ويرتدي "جلابية" الإمساك بالفتاة، واختطافها والهروب بها على دراجتهما النارية.

ونجحت الفتاة في الإفلات من الخاطف الذي سقط على الأرض ونهض بعدما فشلت محاولته ليعود ويستقل الدراجة النارية ويفر هارباً مع زميله.

وتبحث أجهزة الأمن المصرية عن الشخصين، بعدما حددت هويتهما، من خلال فيديو آخر التقطته كاميرا مثبتة بشارع مجاور خلال رحلة هروبهما، وظهرت فيه ملامحهما بشكل واضح.