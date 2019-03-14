منة شلبي للمقربين منها: "لم أحزنكم بشيء حتى أفرحكم"

قالت الفنانة المصرية منة شلبي إنها دائمة ما تتعرض من الناس ومن حولها لأسئلة عن الارتباط وموعد الزواج، وأكدت أنها أسئلة مزعجة لأنها لا تملك إجابة عليها، فموضوع الارتباط والزواج هو مسألة نصيب وليست قرارا.

جاء كلام منة خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وقالت منة إن مثل هذه الأسئلة شائعة جدا، وهي عادة ما تواجه العازبات.

وتابعت منة ضاحكة أن المقربين منها دائما ما يسألونها عن سبب تأخرها بالزواج أكثر من سؤالهم عن صحتها، وأضافت أنها ترد على سؤال "متى نفرح بك" بقولها "لم أحزنهم في شيء حتى أفرحهم".