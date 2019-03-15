شاهد..جزائريون ينهون مسيرات رابع جمعة بحملة تنظيف واسعة

رسم الجزائريون صورة جميلة عن بلدهم في الجمعة الرابعة من الحراك الشعبي الرافض لبوتفليقة وتأجيله الانتخابات الرئاسية والمطالب بالتغيير الفوري للنظام.

فقد باشر العشرات من المتطوعين عملية إزالة مخلّفات المسيرات التي اجتاحت شوارع العاصمة وغيرها من المدن، بتنظيم عمليات تنظيف واسعة شارك فيها المتظاهرون، وفق ما تناقتله صفحات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد حوّلت هذه المبادرات مسيرات الجزائر إلى حديث الشبكة العنكبوتية والعالم، بعدما استطاع الشباب المحافظة على سلميتها رغم الجموع الغفيرة المشاركة، زيادة على عمليات التنظيف الواسعة للشوارع بعد نهاية المسيرات، وترك الشوارع كما كانت قبل بداية المسيرات.

وخرجت احتجاجات كبيرة، الجمعة، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة، بعد قرار تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه لها.